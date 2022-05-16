На Харьковском направлении Киев в основном использует оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У» с дальностью около 120 километров, а также реактивные системы залпового огня, которые бьют на 40-50 км, рассказал военный эксперт Геннадий Алехин.

По его словам, ВСУ также применяют ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar TB2, полученные Киевом от Турции. Эти дроны несут бомбы и ракеты для ударов по ВС РФ. Однако противовоздушная оборона отлично справляется с такими угрозами.

Российский боевой офицер отметил, что хотя ПВО работает отлично и уничтожает подавляющее большинство ракет, линия фронта располагается всего в 25-30 километрах от границ РФ. Именно поэтому остаются угрозы нанесения ударов по мирным населенным пунктам в приграничных районах Курской и Белгородской областей.