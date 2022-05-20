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Украинские военные, которые сложили оружие у населенного пункта Камышеваха в ЛНР, рассказали, что приняли такое решение при первом же столкновении с российскими военными. На видеозаписи, опубликованной порталом «Русская весна», они поясняют, что командование оставило подразделение на произвол судьбы, поэтому другого выхода не было.

По словам боевиков, они совершенно не хотели воевать и не имели для этого никакого боевого опыта. Однако их все же мобилизовали и бросили фактически на передовую. Поэтому было принято решение не вступать в противостояние с ВС РФ, а сразу сдаться в плен.

Бойцы отметили, что в плену чувствуют себя гораздо лучше, чем в украинской армии, а военнослужащие ВС РФ относятся к ним гораздо лучше, чем командование и радикальные националисты.

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