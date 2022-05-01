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Боевики украинского нацбата «Азов» (запрещен в России) хотели уехать с металлургического комбината «Азовсталь» по гуманитарному коридору, рассказал военный корреспондент Семен Пегов.

Он отметил, что неонацисты требовали для себя мест в автобусах, которые были поданы к комбинату для эвакуации мирных граждан.

Пегов также добавил, что с территории завода вышли 25 гражданских, а также еще 20 человек. Все они были отправлены в населенный пункт Безымянное для прохождения фильтрационных мероприятий.

«Азовцев» с территории комбината не выпускают. Российские военнослужащие готовы открыть для них возможность выхода только в том случае, если они примут решение добровольно сложить оружие.

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