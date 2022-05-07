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Боевики националистического батальона «Азов» (запрещен в России) предприняли очередную попытку прорвать блокировку территории металлургического комбината «Азовсталь». На этот раз они использовали автомобиль, но российские военные своевременно разгадали их хитрость и открыли огонь, рассказал портал «Русская весна».

По машине был нанесен удар управляемой противотанковой ракетой, что позволило предотвратить прорыв неонацистов. В результате атаки шестеро боевиков получили ранения разной степени тяжести, а еще один был ликвидирован.

Киев не упустил возможности обвинить в инциденте ВС РФ. Он заявил, что боевики якобы намеревались организовать эвакуацию, но российские подразделения им помешали. Однако это всего лишь очередной фейк, так как националисты пытались уехать на машине с территории комбината сами, не собираясь вывозить гражданских.

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