Украинские вооруженные формирования одно за другим бросают оружие и уходят с поля боя. Эту традицию продолжила 71-я егерская бригада, не пожелавшая с одними автоматами отбиваться от минометов и реактивной артиллерии.

Военнослужащие записали видеообращение, в котором пожаловались на преступные приказы командования и заявили, что если стране все равно, то воевать за нее нет никакого смысла.

Напомним, что ранее подобные обращения записывали подразделения территориальной обороны, которые тренировались проверять документы на блокпостах, но внезапно оказались в самой гуще боевых действий на передовой из-за указа президента Зеленского. Бойцы одного из таких формирований даже оказались в СИЗО за “дезертирство”.