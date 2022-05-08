В Рубежном по подразделениям Народной милиции ЛНР стреляли наемники из Польши, рассказал военнослужащий с позывным «Шкода». Он также отметил, что наступление на район фабрики «Заря» продолжается, но ВСУ не прекращают отчаянное сопротивление.

По словам бойца НМ ДНР, украинские военные и наемники постоянно ведут огонь по наступающим силам. Но они не ограничиваются этим. Кроме того, регулярно наносятся удары по мирному населению города.

Боевики ВСУ намеренно стреляют по жилым домам, так как прекрасно видят, что там нет военных, одно лишь гражданское население.

По словам бойца, в районе фабрики «Заря» украинские военные соорудили довольно мощный укрепрайон, разместив в нем дзоты и доты, а также подземные переходы, позволяющие менять позицию.