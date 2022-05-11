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Уже к концу марта у боевиков на металлургическом комбинате «Азовсталь» закончились снаряды, из-за чего их артиллерия умолкла, рассказал один из бойцов Народной милиции ДНР. Популярный блогер под ником Админ также поведал, что именно с тех пор союзные силы получили подавляющее преимущество над неонацистами, передает РИА Новости.

Боевики перестали стрелять из гаубиц и пушек, а использовали исключительно стрелковое оружие. При этом в ответ они получали артиллерийские удары и авиабомбы. Подавляющее преимущество ВС РФ и ДНР позволило заблокировать противника в подземных коммуникациях «Азовстали», где они находятся по сей день.

Боец также рассказал, что националистическим силам ВСУ нужно было сразу выходить из Мариуполя, однако они медлили и пытались оказывать сопротивление. Именно поэтому город стал наиболее перспективным направлением для наступления российских войск.

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