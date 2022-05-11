Военнослужащий ДНР по прозвищу Админ рассказал о боях беспилотников в Мариуполе. Он отметил, что в распоряжении боевиков, сейчас скрывающихся на «Азовстали», было довольно много дронов, однако сейчас они уже не применяются.

По словам бойца, сразу же после отправки беспилотников на «Азовсталь», которые обнаруживали позиции боевиков, в ответ летели дроны ВСУ. Причем они использовались не только для разведки, но и для корректировки артиллерийского и минометного огня.

Военнослужащий отметил, что националисты весьма грамотно использовали все виды вооружений, имеющихся в их распоряжении. В том числе и беспилотники, которые помогали им точно атаковать огневые позиции ДНР. Однако сейчас дроны больше не используются, так как у боевиков на «Азовстали» возникли серьезные проблемы с электроэнергией.

Админ также отметил, что неонацистам не удастся вырваться с завода и из Мариуполя. Они оказались в безвыходной ситуации, поэтому единственный разумный путь – это сдаться в плен.