Боец НМ ДНР с позывным «Малыш» прокомментировал заявление Зеленского, что «герои Мариуполя нужны Киеву живыми». Он отметил, что таким образом Киев пытается приукрасить сдачу этих самых «героев» в плен и выдать явное поражение за очередную «перемогу».

По словам бойца, украинские власти совершенно не ожидали, что боевики националистического полка «Азов» (запрещен в России) сумеют так долго продержаться. Зеленский считал, что все закончится намного раньше, о чем говорит отсутствие какой-либо помощи «азовцам», передает “МК”

Киев пытался направлять катера и вертолеты в Мариуполь, но даже те люди в командовании ВСУ, которые это делали, хорошо понимали, что это авантюра. Поэтому о реальной заботе говорить не приходится вообще.

«Малыш» также отметил, что боевики «Азова» не могут считаться военнопленными, так как войска ДНР освобождают собственные территории, а войну Украине никто не объявлял. Поэтому не может быть речи об обмене, о котором говорит Зеленский, или каких-либо других поблажках. В случае сдачи всех «азовцев» их подвергнут суду за военные преступления. В противном случае единственное, что им «светит» – это звание «Героев Украины» посмертно.