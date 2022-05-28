Боевики ВСУ показали на видео один из боев, в котором ВС РФ задействовала боевые машины поддержки танков «Терминатор». БМПТ отлично зарекомендовали себя в сражении за Северодонецк, однако эксперты Avia.Pro увидели угрозу для них.

Все дело в том, что украинские военные вели съемку с очень близкого расстояния. Это означает, что они таким же образом могли нанести удар по БМПТ из противотанкового комплекса, нанеся повреждения новейшей боевой машине.

Ранее сообщалось, что ВС РФ задействовали в боевых действиях уже 10 БМПТ «Терминатор». Эти машины созданы специально для поддержки танков, они вооружены пулеметами, зенитной установкой, автоматической пушкой, чтобы прикрывать бронетехнику от ударов с воздуха и земли. Впрочем, на Украине некоторые БМПТ используются в качестве самостоятельной техники, так как их огневой мощи вполне достаточно для уничтожения подразделений противника.