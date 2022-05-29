Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Звучащие все громче требования Киева о предоставлении западного оружия указывают на панику украинского руководства. Оно понимает, что шансы на удержание территории Донбасса тают буквально с каждым часом из-за успехов ВС РФ, и теряет остатки самоконтроля, пишет американское издание Bloomberg.

Авторы отмечают, что грамотное использование авиации и артиллерии позволило российским войскам значительно ускорить продвижение по территории Донбасса. Они освобождают один населенный пункт за другим, из-за чего киевские власти паникуют еще больше.

Об успехах ВС РФ пишут и другие западные издания. Так, журналисты британского таблоида The Guardian обращают внимание на создание российскими войсками котлов, которые позволяют быстро достигать нужных результатов. Американская New York Times отмечает стремительно возросшее превосходство союзных сил.

Авторы издания The Telegraph указывают на слабость ВСУ и неспособность оказывать достойное сопротивление ВС РФ даже с использованием западного оружия, которое поставляется на Украину практически бесперебойно.

Вам может понравиться

Эксперт Михайлов: Запад не помешает ВС России установить контроль над Одессой

Россия не должна отказываться от установления контроля над Одессой, уверен глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. При этом он отметил, что Запад не станет мешать ВС РФ это делать, так

Раскрыты детали неудачного контрнаступления ВСУ в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о контрнаступлении ВСУ в Николаевской области, однако забыли упомянуть, что оно завершилось полным провалом. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о серьезных потерях противника. Он пояснил, что контратака

Российская артиллерия, переброшенная из Мариуполя, ведет огонь по ВСУ в Авдеевке

На протяжении восьми лет киевские власти создавали на Донбассе большую эшелонированную базу. Главным ее рубежом является Авдеевка, расположенная неподалеку от Донецка. Подробности сообщает издание “Военное обозрение”. На этой территории бои
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |