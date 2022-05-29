Звучащие все громче требования Киева о предоставлении западного оружия указывают на панику украинского руководства. Оно понимает, что шансы на удержание территории Донбасса тают буквально с каждым часом из-за успехов ВС РФ, и теряет остатки самоконтроля, пишет американское издание Bloomberg.

Авторы отмечают, что грамотное использование авиации и артиллерии позволило российским войскам значительно ускорить продвижение по территории Донбасса. Они освобождают один населенный пункт за другим, из-за чего киевские власти паникуют еще больше.

Об успехах ВС РФ пишут и другие западные издания. Так, журналисты британского таблоида The Guardian обращают внимание на создание российскими войсками котлов, которые позволяют быстро достигать нужных результатов. Американская New York Times отмечает стремительно возросшее превосходство союзных сил.

Авторы издания The Telegraph указывают на слабость ВСУ и неспособность оказывать достойное сопротивление ВС РФ даже с использованием западного оружия, которое поставляется на Украину практически бесперебойно.