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Венгрия уже подтвердила, что намерена оплачивать поставки газа в российских рублях. Сейчас за ней могут последовать и другие страны Европейского Союза, пишет американское издание Bloomberg.

Авторы публикации Альберто Нарделли и Джон Фоллейн подчеркнули, что страны ЕС много говорят о необходимости «наказать Россию», но делать для этого ничего не собираются. Они отказываются нанести болезненный удар по энергетической отрасли РФ.

Венгрию, которая согласилась платить за газ в рублях, а затем не захотела поддерживать нефтяное эмбарго против РФ, жестко раскритиковали другие страны ЕС, однако сейчас они сами готовы выбрать рубль в качестве основной валюты в сотрудничестве с Россией.

Эксперты отмечают, что Восточная и Западная Европа никак не могут прийти к единому мнению по целому ряду вопросов, к которым относятся договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным, поставки в Киев новых видов вооружений, а также условия, на которых может быть заключен мирный договор между Россией и Украиной. Все это указывает на неспособность Европейского Союза нанести по Москве серьезный экономический удар.

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