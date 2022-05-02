На фоне энергетического кризиса в Европе, вызванного охлаждением отношений с Россией, ЕС ищет альтернативные источники поставок энергоносителей. Одни из таких источников – страны западной части Африканского континента. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Издание ссылается на проект документа Евросоюза, который предписывает Еврокомиссии наладить “энергетическое взаимодействие” с несколькими странами Африки. Среди государств указываются Нигерия, Сенегал и Ангола – там имеются месторождения природного газа.

Чтобы снизить зависимость от российского природного газа, власти европейских государств также намерены проработать вопросы увеличения поставок сжиженного природного газа из США, Египта и Израиля. А также удвоить пропускную способность по Южному газовому коридору. По нему, например, в Европу поставляется “голубое топливо” из Азербайджана.

Энергетический кризис в Европе уже приводит к тому, что в некоторых странах начинает ощущаться нехватка природного газа из России. Он используется на производствах, а также в сфере ЖКХ: например, для отопления помещений.