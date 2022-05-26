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Госдеп США создает новую структуру для реализации политики Вашингтона по отношению к Китаю. Назваться она будет China House, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Он пояснил, что это будет целая команда специалистов, которая займется координацией и реализацией политики США по всем связанным с Китаем вопросам. Также Блинкен отметил, что готов уже сейчас предоставить дипломатам все необходимые инструменты для решения данной задачи.

По словам главы Госдепа, Китай бросает Соединенным Штатам такой вызов, который по своим масштабам превосходит все то, с чем когда-либо сталкивался Вашингтон. Поэтому для координации политики по КНР необходимо создание целого подразделения в структуре американского Госдепартамента.

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