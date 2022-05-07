Биологи из Калифорнийского университета (США) совместно с коллегами из Цинциннати изучили недорогие способы улучшения качества воды и среды обитания дикой фауны в городских ручьях. Об этом сообщает Eurekalert. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Как и во многих городах мира, ручьи Цинциннати регулярно страдают от обычных внезапных наводнений, переливов сточных вод, загрязнения и ливневых стоков. Биологи из Калифорнийского университета Стивен Мэттер и Майкл Бут изучили вопрос о том, можно ли улучшить качество воды и среду обитания ручейной фауны, просто добавив немного возможностей самой природе восстановить экосистему.

Исследователи представили свой проект в апреле на секционной конференции Геологического общества Америки в Цинциннати. Проект поддерживается Центром водных ресурсов Огайо через грант Геологической службы США.

В качестве натурного эксперимента вместе с командой добровольцев они поместили упавшие бревна и ветки в отдельные части Купер-Крик, ручья в пригороде Цинциннати Блю-Эш, который впадает ниже по течению в более крупный Милл-Крик и реку Огайо. По словам исследователей, добавление упавшей древесины может помочь замедлить периодические наводнения, создать больше стоячих водоемов для рыбы во время засухи и уменьшить количество питательных веществ, которые могут попасть вниз по течению.

«Купер-Крик олицетворяет собой множество проблем, с которыми сталкиваются потоки в условиях городского округа. И нам известно, что древесина играет важную роль в создании среды обитания диких животных», – сказал Бут, доцент, изучающий рыбу и водную экологию по всей стране.

Агломерация Большого Цинциннати имеет разветвленную сеть ручьев, питающих его основные реки.

«Эти потоки действительно являются жизненной силой природной системы. Большинство – это небольшие ручьи в верховьях», поясняет Мэттер, доцент биологии Колледжа искусств и наук Калифорнийского университета.

Но в некоторых ручьях во время сильных штормов и ливней происходит перелив неочищенных сточных вод, что делает их потенциальной угрозой для здоровья людей. Тем более, что в Цинциннати большинство ручьев помогают отводить ливневую воду с дорог, поэтому после проливных дождей они могут превратиться из ручейка в мощный поток. При этом рыба и другие водные организмы могут быть унесены далеко вниз по течению.

В результате, хотя в Огайо обитает около 170 видов местных пресноводных рыб, в верхней части Купер-Крик на сегодня зафиксировано обитание всего трех видов рыб. По мере продвижения вниз по течению, к ним добавляются еще 4-5 видов. По словам Бута, такое явление демонстрирует поразительное отсутствие биоразнообразия и представляет собой признак нездоровой экосистемы.

Адам Леманн, менеджер программы сохранения ручьев в округе Гамильтон, наблюдает за демонстрационным проектом. Он отмечает, что самая большая проблема, с которой сталкиваются реки в верховьях Огайо, заключается в том, что они пересыхают между ливнями. В этом случае, по словам Леманна, «рыбам уже все равно, насколько загрязнена вода».

Но идея поместить тяжелые бревна в стратегических местах в ручье, где наводнение не сможет легко смыть их вниз по течению, в этом случае эффективна. Она позволяет использовать прилив, чтобы создать прерывистые бассейны с водой, где рыба и другие водные обитатели могут выжить на период пересыхания. Леманн также отмечает, что установленные бревна должны помочь поймать и другой мусор, в противном случае уносимый наводнением.

Хотя исторически сложилось так, что упавшую древесину принято убирать из ручьев, чтобы она не засоряла дренажные водопропускные трубы. Как это ни парадоксально, Леманн отстаивает идею добавления в ручей древесины – но более тяжелой и устойчивой, за счет чего ожидается уменьшить и тот более мелкий древесный мусор, который блокирует дренажные трубы.

Восстановление естественной гидрологии ручьев может быть дорогостоящим и трудоемким процессом, часто требующим применения тяжелого оборудования. Исследователи надеются по итогам внедрения своей концепции увидеть те же преимущества от менее решительных усилий, чем использование экскаваторов или другой мелиоративной техники.

Чтобы оценить эффективность проекта, исследователи планируют добавить небольшие пассивные транспондеры к каждому бревну и вернуться, чтобы посмотреть, смывается ли древесина вниз по течению или остается на месте, как они надеются. Если проект будет успешным, он может продемонстрировать, что относительно простые действия могут дать значительные выгоды.