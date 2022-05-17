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Внутри кристаллов каменной соли из формации Браун в Центральной Австралии учеными были обнаружены микроорганизмы возрастом 830 млн лет.

Новое открытие имеет важное значение для поисков жизни как в земных, так и во внеземных осадочных породах, например на Марсе. Исследование было проведено с помощью петрографии в ультрафиолетовом диапазоне и посредством ультрафиолетовой флуоресценции.

В ходе изучения были обнаружены объекты, которые по размеру, форме и флуоресцентному отклику соответствуют клеткам прокариот и эукариот и органическим соединениям. Это свидетельствует о том, что микроорганизмы из солевых отложений могут сохраняться в галите на протяжении сотен миллионов лет. А обнаружить их можно оптическими методами.

Кристаллы галита включают в себя отдельные твердые частицы, а также крошечные кристаллы эвапоритовых минералов и различные органические примеси.

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