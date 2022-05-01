Специальную организацию, которая бы занималась вопросами прогнозирования будущих пандемий, предложил создать американский бизнесмен Билл Гейтс. Основатель Microsoft и филантроп известен тем, что ещё за несколько лет до коронавирусной инфекции заявил о неготовности человечества встретить какую-либо пандемию.

По мнению Гейтса, которое он высказал в интервью Financial Times, в новую организацию могли бы входить эксперты разных направлений: как профессиональные эпидемиологи и вирусологи, так и разработчики различных технологий. Управлять деятельностью новой организации, по словам миллиардера, могла бы Всемирная организация здравоохранения.

При этом Гейтс отметил, что для предотвращения новой пандемии потребуется куда больше средств, чем сейчас.

Кроме того, бизнесмен заявил, что в настоящее время миру необходимо проводить больше исследований в том числе в области активизации врождённого иммунитета, а также инвестировать в разработку технологий искусственного интеллекта.