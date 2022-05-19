Членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянса поставит безопасность Европы под угрозу. Такое мнение высказали немецкие журналисты в издании Jung Welt. Подробности передает РИА Новости.

Эксперты считают, что это решение может стать роковым для стран Европы. Они отметили: «Дополнительное расширение военного блока означает не большую, а меньшую безопасность в Европе и увеличивает риск масштабного вооруженного конфликта».

При этом немецкие журналисты обратили внимание на то, что России не угрожает вступление в НАТО скандинавских стран. Они обвинили Альянс в экспансионистских амбициях.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин уже заявляла о том, что в Финляндии не стоит вопрос о размещении на территории страны ядерного оружия после вступления в состав НАТО.