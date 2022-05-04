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Беженец из Харьковской области, который был эвакуирован в Россию, рассказал о фейке украинских СМИ, заявивших об освобождении населенного пункта Уды. Он пояснил, что видел все происходящее в селе своими глазами, передает РИА Новости.

По словам беженца, 25 апреля украинские войска вошли в село, в зернохранилище устроили ангар для своих ГАЗ-66, бронетранспортера и двух артиллерийских установок, после чего нанесли несколько ударов по жилым домам. Сразу же после этого их атаковала артиллерия ВС РФ.

На следующий день журналисты районной газеты «Заря» написали, что обстрелы домов – дело рук российских военных. Позже они добавили, что ВСУ уже освободили населенный пункт и спасли мирное население.

Также украинские бойцы забрали тела своих погибших и заменили их другими бойцами. Практически все подразделение говорило исключительно на диалектах Западной Украины и не считали жителей села за людей, рассказал беженец.

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