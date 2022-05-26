Власти США оценили последствия для экономики страны и мира в случае, если Российской Федерации объявят дефолт. Эти последствия окажутся минимальными, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на брифинге перед журналистами.

По её словам, власти Соединённых Штатов уже просчитали последствия, если Россия не сможет погасить свои кредитные обязательства. Поскольку страна уже находится в финансовой изоляции, то воздействие от дефолта на весь остальной мир окажется незначительным, подчеркнула Жан-Пьер.

Между тем в российском правительстве заявляют, что дефолт не окажет вообще никакого влияния на повседневную жизнь жителей России. С таким заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов. Он уточнил, что речь идёт только о возможности объявить России технический дефолт. Ранее Силуанов подчёркивал, что у страны есть средства делать выплаты по кредитным обязательствам и в рублях, и в иностранной валюте.