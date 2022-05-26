Запад вполне может спровоцировать противостояние между Россией и Финляндией, считает политолог Йохан Бекман. Он пояснил, что целью такой провокации станет быстрое развертывание на территории скандинавского государства военных баз США и переброска британского вооружения и военного контингента.

Бекман отметил, что творцом провокации скорее всего будет Великобритания. Она может пойти на самые радикальные меры. К примеру – сбить гражданский авиалайнер, чтобы потом обвинить в инциденте Россию.

«Угроза провокации большая. Могут с помощью, к примеру, Британии сбить шведский или финский гражданский лайнер, как было в Донбассе восемь лет назад с «Боингом», – считает финский политолог.

Он пояснил, что катастрофа с большим количеством жертв военный психоз на Западе и отвлечет внимание. США и Британия воспользуются шоком и паникой и введут свои силы не только в Финляндию, но и в Швецию.