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В телеграм-канале издания Baza опубликовано видео с захваченными в плен боевиками ВСУ на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Авторы публикации отмечают, что официального подтверждения факта пленения неонацистов пока нет.

На записи видно две группы военнослужащих, которым приказывают лежать смирно и не пытаться поднимать голову. Один из бойцов ранен в ногу, поэтому автор видео поручает захваченной в плен женщине сделать ему перевязку.

Напомним, что завод «Азовсталь» полностью блокирован, так как в подземных его коммуникациях остаются боевики батальона «Азов» (запрещен в России). Время от времени они пытаются открывать новые огневые точки, что вынуждает ВС РФ задействовать артиллерию для их подавления. Кроме того, в период с 5 по 7 мая на «Азовстали» каждый день работают гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц.

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