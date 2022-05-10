Американский президент Джо Байден продолжает удивлять странным поведением. На этот раз лидер США не смог дать внятный ответ на казалось бы простой вопрос. Во время встречи с представителями СМИ Байдена спросили, кто ответственен за постоянное повышение цен и за высокую инфляцию в США.

Журналист, задававший вопрос уточнил, считает ли себя Байден ответственным за возникшие проблемы в экономике США или может быть он считает виновным кого-то другого из администрации Соединённых Штатов. На это лидер США заявил, что “мы у власти” и ” мы контролируем все три её ветви”. Кого именно под словом “мы ” подразумевал президент, он не уточнил. Журналист повторил вопрос, но прямого ответа снова не получил.

Ранее сам же Байден утверждал, что причиной высокой инфляции в США стали пандемия коронавируса и ситуация вокруг Украины.

Джо Байден во время публичных выступлений подчас ведёт себя странно, отмечают наблюдатели. Некоторое время назад после своего выступления он пытался пожать руку невидимому собеседнику, а во время приёма с участием параолимпийцев на инвалидных колясках попросил их не прыгать во время общего фотографирования.