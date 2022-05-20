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Американский президент Джо Байден может занять позицию посредника в переговорах с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщила турецкая газета Milliyet. Подробности передает РИА Новости.

Финляндия и Швеция уже передали заявки на вступление в состав Североатлантического альянса. Турция выступила против такого членства из-за подхода этих стран к курдской проблеме.

Советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден не планирует на данном этапе вступать в контакт с турецким президентом.

Эксперт издания в своей публикации отметил: “Источники в НАТО, информирующие Milliyet, обратили внимание на важность встреч президента Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон, которые вели переговоры с США относительно их членства в альянсе, с президентом Джо Байденом. Собственно говоря, также упоминается возможность попытки Байдена выступить посредником”.

Аналитики отмечают, что результаты переговоров будут зависеть от того, насколько Стокгольм сможет снять опасения Турции.

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