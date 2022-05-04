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В поселок Старый Салтов неподалеку от Харькова вошли карательные подразделения Службы безопасности Украины, а также специальный батальон «Кракен», созданный из амнистированных преступников.

Агентство РИА Новости со ссылкой на представителя военно-гражданской администрации освобожденных территорий Харьковской области рассказало, что деятельность вышеупомянутых подразделений направлена на создание у мирного населения «правильной гражданской позиции».

Они похищают людей, которые поддерживают Россию или даже просто высказывают симпатию к российской стороне, и вывозят их неизвестно куда. Фактически, они терроризируют население Старого Салтова, что является очередным военным преступлением.

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