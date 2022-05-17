Сдача в плен боевиков на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе нанесет мощный удар не только по украинской армии, но и по президенту страны Зеленскому, уверен политтехнолог Марат Баширов.

Он отметил, что даже около 300 сдавшихся радикалов националистического полка «Азов» (запрещен в России) – это серьезная проблема для Владимира Зеленского. Особенно в том, что касается боевого духа украинской армии.

Аналитик напомнил, что эвакуация боевиков с «Азовстали» началась 16 мая. Она должна продолжиться во вторник и можно с уверенностью говорить о сдаче в плен всех радикалов, численность которых достигает около 1500 человек.