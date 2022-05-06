Заявления американского издания The New York Times о «ликвидации 12 генералов ВС РФ» на Украине не имеют под собой никаких оснований, уверен военный аналитик Виктор Баранец.

Он напомнил, что таблоид сообщил о передаче Киеву разведывательных данных спецслужбами США, благодаря которым якобы и были ликвидированы представители высшего командного состава. По словам Баранца, никаких сомнений в сотрудничестве западной и украинской разведок не было с самого начала спецоперации ВС РФ. Однако любые заявления о «ликвидации генералов» – это не более, чем фейк.

Во-первых, и украинская сторона, и американское издание называют разные цифры. Одни утверждают, что генералов было всего четверо, а другие взяли с потолка число 12. Во-вторых, никто не называет никаких имен и не приводит адекватных доказательств своих заявлений.

Баранец также пояснил, что связывался со своими источниками в Службе безопасности Украины, в которой тоже никто ничего не знает о «ликвидированных генералах». И это главное доказательство того, что распространяемая американцами информация недостоверна.