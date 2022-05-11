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Президент РФ Владимир Путин еще несколько лет назад заявлял, что Украина утратит свою государственность. Сейчас это предсказание очень близко к реальности, уверен военный эксперт Виктор Баранец.

Он напомнил, что Киев на протяжении 8 лет обстреливал мирное население Донбасса и продолжает делать это сейчас. Такими действиями он доказывал, что во главе страны стоят настоящие террористы, которые не остановятся ни перед чем.

Каждая смерть ни в чем не повинного человека, как бы это цинично не звучало, – это лучший пропагандист, лучший разоблачитель этого мерзопакостного, геноцидного правительства», – заявил аналитик.

В беседе с журналистами портала «Военное дело» Баранец также отметил, что уже сейчас Украина на две трети или как минимум на треть потеряла свою государственность.

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