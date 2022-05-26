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Боевики ВСУ планировали взорвать «грязную бомбу» в больнице Мариуполя, рассказал военный эксперт Виктор Баранец. Он пояснил, что общался со специалистами и выяснил, что взрывные устройства с кобальтом, которые собирались задействовать националисты, являются весьма опасными.

«Это действительно серьёзная зараза, она может навредить, прежде всего, дыхательным органам человека, глазам и, в конце концов, привести к тяжёлому отравлению и неизлечимой болезни», – сообщил аналитик.

Он добавил, что провокация с такими веществами могла спровоцировать радиоактивное заражение и превратить Мариуполь вместе с окрестностями в безжизненную пустыню.

Баранец уверен, что подобные шаги боевики ВСУ применяют от безысходности. И в очередной раз доказывают, что ничего человеческого в них уже не осталось.

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