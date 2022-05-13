Недавние учения «Защитники Европы», проведенные Североатлантическим альянсом у границ Белоруссии – это скрытый сигнал для России, уверен военный эксперт Виктор Баранец.

Он пояснил, что Польша и Прибалтика таким образом грозят Белоруссии, что в случае вмешательства в конфликт на Украине они тоже будут «греметь оружием». Однако это карманные государства, имеющие такие же карманные армии, поэтому никакой опасности для Минска они не представляют. Да и цель их заключается совсем не в этом

По указке Запада они проводят учения, стремясь передать сигнал НАТО для России. Но РФ всегда находится в готовности отразить любые агрессивные действия Североатлантического альянса, о чем он отлично знает. Беларусь же отвечает на подобные маневры своими учениями, которые за последнее время проводились уже дважды, подытожил Баранец.