Главной «европейской овчаркой» в России всегда считали Польшу, однако выяснилось, что в сравнении с Великобританией она просто щенок. В таком духе высказался военный аналитик Виктор Баранец, прокомментировавший разборки между Вашингтоном и Лондоном по поводу поставок оружия на Украину.

Он напомнил, что Великобритания тоже не прочь накачивать Киев своими вооружениями, как это делают Соединенные Штаты. Кроме того, именно она дает украинским властям «ценные рекомендации» и указания. Одним из них был штурм острова Змеиный, который завершился для ВСУ эпичным провалом.

Баранец также отметил, что поставляемое на Украину оружие далеко не полностью оседает в этой стране. Оно активно продвигается в другие страны европейского континента, так как Киев задействует многочисленные схемы его перепродажи.