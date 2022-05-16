Военный эксперт Виктор Баранец назвал три основные «горячие точки» на Украине. Он отметил, что первая из них – это металлургический комбинат «Азовсталь», на котором ВС РФ продолжают выкуривать боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен в России) из подземных коммуникаций.

Еще одна «горячая точка» сформировалась на юге, где ВС РФ пытаются прорвать оборону Николаева. Их действия имеют и еще одну цель – создание для боевиков на Донбассе гигантского котла, который уничтожит самые боеспособные подразделения ВСУ.

Наконец, еще одна «горячая точка» — это направление «Изюм-Славянск». Здесь идут самые ожесточенные бои, так как националистические силы отлично понимают, что деваться им больше некуда. Как только кольцо замкнется, им будет очень плохо, поэтому сейчас они «упираются рогом» изо всех сил, подытожил Баранец.