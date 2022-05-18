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Генерал-лейтенант эстонской армии Мартин Херем заявил, что Балтийское море после вступления в НАТО Финляндии и Швеции, окажется под полным контролем Альянса. Поэтому если РФ пойдет на обострение ситуации, то блок сможет заминировать порты Санкт-Петербурга и отрезать всю территорию Калининградской области.

Это заявление в интервью изданию «ПолитРоссия» прокомментировал военный эксперт Виктор Баранец. Он отметил, что одни только высказывания Херема уже можно считать открытой провокацией против России. С подобной риторикой можно вполне доиграться до вооруженного столкновения.

Также аналитик отметил, что подобными действиями НАТО просто развяжет России руки, так как фактически откажется от соблюдения всех действующих международных норм и правил, определяющих понятия территориальных и нейтральных вод. Это позволит РФ тоже много чего заминировать и заблокировать в ответ.

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