Глава Пентагона Ллойд Остин связался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу по телефону, чтобы выяснить, не изменились ли цели России в специальной военной операции на Украине. Он знает, чего добивается Москва, поэтому проводил разведку позиций, считает военный эксперт Виктор Баранец.

Аналитик отметил, что Остину важно было знать, как продвигаются и чем могут закончится переговоры между российской и украинской сторонами. Также он выяснял ключевые условия РФ в той ситуации, которая складывается на настоящий момент времени. По словам Баранца, практически сразу после разговора Остина с Шойгу в МИД РФ заявили, что американские предложения по перемирию неприемлемы для Москвы, передает издание «Царьград».

Также отмечается, что Соединенные Штаты остаются ключевым игроком в политике официального Киева. Именно они отправляют на Украину огромное количество вооружения и техники. Причем Вашингтон не останавливает даже тот факт, что большая часть оружия не доезжает до места назначения, а уничтожается по пути.