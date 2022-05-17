читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава Пентагона Ллойд Остин связался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу по телефону, чтобы выяснить, не изменились ли цели России в специальной военной операции на Украине. Он знает, чего добивается Москва, поэтому проводил разведку позиций, считает военный эксперт Виктор Баранец.

Аналитик отметил, что Остину важно было знать, как продвигаются и чем могут закончится переговоры между российской и украинской сторонами. Также он выяснял ключевые условия РФ в той ситуации, которая складывается на настоящий момент времени. По словам Баранца, практически сразу после разговора Остина с Шойгу в МИД РФ заявили, что американские предложения по перемирию неприемлемы для Москвы, передает издание «Царьград».

Также отмечается, что Соединенные Штаты остаются ключевым игроком в политике официального Киева. Именно они отправляют на Украину огромное количество вооружения и техники. Причем Вашингтон не останавливает даже тот факт, что большая часть оружия не доезжает до места назначения, а уничтожается по пути.

Вам может понравиться

Баширов: Спасение раненых боевиков с “Азовстали” станет “черным днем” для президента Украины Зеленского

Сдача в плен боевиков на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе нанесет мощный удар не только по украинской армии, но и по президенту страны Зеленскому, уверен политтехнолог Марат Баширов. Он отметил,

Коротченко назвал “прагматичный” способ сдержать агрессию НАТО у границ России

России нужно сделать всего «один прагматичный шаг», чтобы устранить угрозу со стороны собравшихся в НАТО Финляндии и Швеции, уверен военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, необходимо внести ряд изменений

Spiegel: Эмбарго на российскую нефть грозит востоку Германии негативными последствиями

Отказ от российской нефти навредит не столько РФ, сколько Восточной Германии, написала журналистка Сабина Реннефанц в немецком издании Der Spiegel. Она отмечает, что целый ряд политиков уверены, что Берлин намеренно
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | город Мытищи: погода, 17 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 17 мая – небольшая облачность, до 10 °C | Подольск: погода, 17 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Армавир: погода, 17 мая – переменная облачность, до 10 °C |