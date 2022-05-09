Польша уже приступила к решению задач первого этапа по аннексии Западной Украины. Она называет это военной помощью, однако заявления польских властей указывают на совсем другие планы, уверен политолог Семен Багдасаров.

Он напомнил, что поляки планируют ввести «миротворческие войска» на Украину и взять под свой контроль системы управления, аэродромы и иные стратегически важные объекты. Высказывания об этом доказывают, что главная цель Варшавы – захватить западные области под видом защиты от ВС РФ.

Также Багдасаров рассказал, что Польша не приемлет «бандеровскую идеологию», однако на Западной Украине именно она доминирует. Поэтому в случае появления в регионе польских войск возможны серьезные столкновения между ними и украинскими националистами.