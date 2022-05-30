Ритейлеры стали реализовывать автозапчасти, купленные в странах Азии и Европы, и ввезённые в страну по схеме параллельного импорта. Он предполагает, что тот или иной товар можно закупать в какой-либо стране и перевозить его в Россию для перепродажи без учёта прав правообладателя. До марта этого года такая схема в России была запрещена.

Как напоминает газета “Известия”, параллельный импорт узаконило правительство России на фоне западных санкций. В перечень товаров, которые можно ввозить в страну таким способом, попали из автозапчасти. Как изданию рассказали представители одного из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Wildberries, уже можно купить двигатели, трансмиссии, запчасти для ходовых систем и многое друге. Сейчас ассортимент насчитывает свыше 2,2 миллионов автотоваров. Причём в ближайшее время его планируется расширить в два раза.

Между тем с запчастями, ввезёнными с помощью параллельного импорта, существует одна проблема. По мнению специалистов, сервисные центры будут без особого энтузиазма использовать такие детали при установке на автомобили. Дело в том, что по закону, нести ответственность за последствия использования некачественных автозапчастей будет не её продавец, а исполнитель ремонта, то есть специалист автосервиса, которому потребитель принёс купленную деталь.