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В американской армии отмечается серьезный кадровый голод, связанный с нежеланием граждан вступать в ряды ВС США. По словам журналиста Томаса Шпора, представляющего издание The Washington Examiner, подобная ситуация происходит в четвертый раз с 1973 года.

Именно в этом году армию США начали формировать из добровольцев, желающих служить по контракту. Предыдущие проблемные периоды отмечались в 2018, 2005 и 1999 годах, пишет автор публикации.

По словам журналиста, сложности с рекрутированием добровольцев в основном возникали из-за вооруженных противостояний, в которых армия США несла потери, а также с экономическими кризисами, в которых потенциальные солдаты искали другие способы заработать.

Шпор отмечает, что настолько сложной ситуации, как в этом году, не наблюдалось ни разу. Сейчас из-за проблемы с набором добровольцев Пентагон уже сократил ВС США на 12 тысяч военнослужащих. И не исключено, что это не последнее сокращение.

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