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Только 14% австрийцев поддерживают идею вступления страны в НАТО. Основная часть против такого членства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством APA институтом демоскопии и анализа данных.

Не хотят граждане видеть свои страну и в составе Евросоюза. 46% жителей скептически относятся к такой идее. Более 50% австрийцев уверены, что сохранение нейтралитета страны позволяет ей защищаться от военной угрозы.

83% опрошенных поддержали усиление координации между членами Евросоюза в сфере безопасности и обороны.

Ранее в средствах массовой информации появилась новость о том, что Австрия продолжила сотрудничество с НАТО по реализации программы “Партнерство во имя мира”. До этого Турция блокировала сотрудничество сторон в связи с требованием Австрии о прекращении переговоров о вступлении Турции в ЕС. Но недавно Анкара отказалась от блокирования.

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