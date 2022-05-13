Австрийский канцлер Карл Нехаммер, который пригрозил «Газпрому» экспроприировать самое крупное газовое хранилище на территории страны, возмутил простых граждан. Они считают, что политик должен не разбрасываться угрозами, а работать над планом предотвращения энергетического кризиса.

Ранее об ультиматуме Нехаммера написало издание Kronen-Zeitung, которое уточнило, что речь идет о хранилище Haidach в Зальцбурге. Сейчас оно полностью опустошено, поэтому канцлер и сделал заявление о заполнении его газом от других поставщиков, передает “Прайм”.

«На кого хочет произвести впечатление Нехаммер? Вместо кризисного плана он угрожает “Газпрому” — это просто смешно», – прокомментировал заявление канцлера журналист Фридрих Вегенштайн.

Бернхард Шульок, представляющий австрийскую армию, заявил, что Россия поставляла в Австрию 80 процентов приобретаемого страной газа. Поэтому необходимо было предвидеть возникновение столь сложной ситуации.