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Австрийский канцлер Карл Нехаммер, который пригрозил «Газпрому» экспроприировать самое крупное газовое хранилище на территории страны, возмутил простых граждан. Они считают, что политик должен не разбрасываться угрозами, а работать над планом предотвращения энергетического кризиса.

Ранее об ультиматуме Нехаммера написало издание Kronen-Zeitung, которое уточнило, что речь идет о хранилище Haidach в Зальцбурге. Сейчас оно полностью опустошено, поэтому канцлер и сделал заявление о заполнении его газом от других поставщиков, передает “Прайм”.

«На кого хочет произвести впечатление Нехаммер? Вместо кризисного плана он угрожает “Газпрому” — это просто смешно», – прокомментировал заявление канцлера журналист Фридрих Вегенштайн.

Бернхард Шульок, представляющий австрийскую армию, заявил, что Россия поставляла в Австрию 80 процентов приобретаемого страной газа. Поэтому необходимо было предвидеть возникновение столь сложной ситуации.

«В этом состоянии создать давление на «Газпром»? Действительно? Буду рад увидеть, как потребности будут удовлетворены”, – добавил он.

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