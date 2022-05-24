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В ближайшее время не стоит ожидать, что Украина станет членом Европейского Союза. С таким заявлением выступил политолог Ральф Шелльхаммер. Подробности передает издание URA.ru.

Австрийский эксперт отметил, что сейчас Франция и Германия являются лидерами Европейского Союза. В своей речи во время выступления в Вене от заявил, что весь Евросоюз сейчас строится вокруг этих государств. Но как только в состав ЕС войдет Украину, может возникнуть новый союз: Варшава – Киев. Он составит конкуренцию Берлину и Парижу.

Ральф Шелльхаммер отметил, что ни Франция, ни Германия не готовы к появлению такого конкурента, который может переместить весь основной вектор на Восточную Европу. В Берлине не собираются делить власть и влияние. ФРГ и так находится под контролем США. Именно поэтому не стоит ожидать, что Украина скоро станет членом ЕС.

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