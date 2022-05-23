Обозреватель Sky News Australia Рита Панахи посмеялась над кадрами визита американского президента Джо Байдена в Южную Корею.

Она написала в своей публикации: “Давайте сверимся с лидером свободного мира, который только прибыл в Южную Корею. И он действует так же ясно и рационально, как вы и ожидали”.

В Сети появился видеоролик, на котором видно, как “растерянный” американский лидер в одиночестве идет по трапу самолета, на его лице маска. Но самое смешное случилось в тот момент, когда он приблизился к представителям принимающей стороны. Он начал общение с ними только после того, как снял маску.

Журналистка прокомментировала ситуацию: “Я не ученый, но очень люблю научные обоснования. Объясните мне, пожалуйста, поподробнее”.

Напомним, что Джо Байден прибыл в Южную Корею с визитом в пятницу. Он встретился с новым президентом страны Юн Сок Елем. В ходе встречи Байден допустил свою очередную оплошность. Он назвал неправильно фамилию президента, перепутав его с бывшим лидером страны Мун Чжэ Ином.