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На «Азовстали» снова разгорелись боевые действия, спровоцированные украинскими боевиками. Националисты полка «Азов» (запрещен в России) заняли новые огневые позиции в южном секторе территории предприятия, поэтому ВС РФ пришлось их слегка образумить, рассказал портал «Военное обозрение».

Он опубликовал видео, на котором российская артиллерия интенсивными ударами подавляет огневые рубежи противника. При этом боевики даже не успевают отвечать на атаки.

В результате боя, который был снят с беспилотного аппарата, неонацисты понесли самые крупные потери с момента блокировки на «Азовстали». Их позиции, оборудованные в огромных горах шлака, а также наблюдательные посты и укрепрайон в одном из цехов металлургического комбината полностью уничтожены.

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