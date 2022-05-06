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Крупнокалиберная российская артиллерия интенсивным огнем громит укрепления боевиков ВСУ, скрывающихся на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Спровоцировали такие действия ВС РФ сами неонацисты. Они предприняли попытку под покровом ночи покинуть свои укрепления и занять наиболее выгодные для дальнейшего бегства позиции, сообщил портал Avia.Pro.

На сайте появилась видеозапись мощных ударов, которые наносятся прицельно. Эксперты предполагают, что атака может осуществляться с применением корабельной артиллерии. Однако уточняют, что это не более, чем версия, так как официального подтверждения информации от представителей Черноморского флота пока не поступало.

Напомним, что боевики националистического полка «Азов» (запрещен в России) сами себя загнали в ловушку на территории предприятия «Азовсталь». Они прячутся в подземных бункерах, которые защищают их от огня, однако выйти с завода неонацисты не в состоянии, так как он полностью заблокирован союзными силами РФ и ДНР.

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