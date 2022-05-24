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Элитный поселок на Оскольском водохранилище под Изюмом попал под удар украинской артиллерии. Издание РИА Новости сообщает, что в ходе обстрела никто не пострадала, так как загородные дома опустели из-за проходящих рядом боевых действий.

Ранее этот поселок, расположенный в непосредственной близости от границ Донецкой народной республики, облюбовали украинские бизнесмены, прокуроры и судьи. Они часто приезжали сюда на отдых.

После артиллерийского обстрела многие кирпичные дома получили серьезные повреждения от осколков снарядов, а деревянные полностью разрушены. На многих участках можно увидеть дорогие автомобили, катера, яхты, которые владельцы оставили, покидая поселок. На одном из участке оказался даже электромобиль Tesla, рассказали журналисты.

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