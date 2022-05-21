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Даже если немецкие танки «Leopard» будут доставлены в зону боевых действий на Украине, эффективно использовать их ВСУ не смогут, уверен военный эксперт Александр Артамонов. Он пояснил, что у боевиков украинской армии нет соответствующих знаний и навыков для управления столь сложной бронетехникой.

Специалист отметил, что это современные боевые машины, которые можно сопоставить с американскими «Абрамсами», израильскими танками «Меркава» и российскими Т-90 до модернизации. Это означает, что они стоят миллионы долларов. Если украинские военные не пройдут обучение, боевые машины будут моментально уничтожены, поэтому Германия вряд ли рискнет поставлять их на Украину.

Обучение же займет не менее полугода, поэтому отправка «Леопардов» Киеву никакого практического смысла не имеет.

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