Длительное время ученые считали, что в тропических лисах была только одна цивилизация, которая избежала урбанизм. Речь идет об империи майя, которая считалась исключительной. Но недавняя находка доказала обратное.

Ученые смогли определить, что с 1000 года до н. э. цивилизация начала изменять окружающий ландшафт. Начало происходить разделение сельскохозяйственных поселений и городов. Это открытие позволили с другой стороны посмотреть на леса Амазонки.

Ранее считалось, что на территории Амазонки были только сельскохозяйственные участки без сложной структуры. Ученые Немецкого археологического института проанализировали с помощью лидара регион Льянос-де-Мохос.

Оказалось, что под густой растительностью скрыты от глаз целые города, пирамиды, мощеные улицы, дороги и каналы. Благодаря лидару были исследованы населенные пункты Котоку и Ландивар. Было обнаружено 15 поселений, которые ранее были неизвестны.

Самое удивительное заключалось в том, что Котока и Ландивар оказались городами со сложной организацией. Особое внимание ученых привлекли конические пирамиды, их высота достигает 22 метра. Многие поселения связаны между собой системой дорог.