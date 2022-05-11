Группа ученых из Института археологии Российской академии наук в ходе проведения научных изысканий на территории Карачаево-Черкесской Республики обнаружила крупнейшее средневековое поселение. Его площадь достигает 40 Га.

До конца этого года исследователи планируют составить подробный топографический план объекта. Уже известно, что поселение датируется VIII-XIII вв.. Но точный возраст ученые смогут назвать только после проведения раскопок. Археологи не исключают, что под слоем земли могут быть обнаружены еще более древние наслоения.

Поселение состоит из каменной застройки. Она, в свою очередь, разделена на огромное количество комнат. Археологи отмечают, что такие особенности строения очень редко встречаются на таких больших площадях. Находка может рассказать много нового о развитии региона.