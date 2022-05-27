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Угрозы отдельных украинских политиков и экспертов нанести удар по Крымскому мосту не имеют под собой никаких оснований, заявил советник глав ОП Алексей Арестович. Он пояснил, что у ВСУ нет ни единой возможности повредить это сооружение.

Арестович отметил, что мост находится под круглосуточной охраной, причем защищают его как средства противовоздушной обороны, так и корабли Черноморского флота и авиация. Кроме того, в случае нанесения минимальных повреждений сооружение будет быстро отремонтировано.

По словам советника, мосты разрушают авиацией, которой у Киева просто нет. Стратегическое сооружение в Крыму строилось капитально, поэтому уничтожить его не представляется возможным. А разовые удары даже если достигнут цели, то не приведут к желаемым результатам.

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