Простое рассеивание каменной пыли на полях способно уловить 45% углекислого газа, одновременно пополняя полезными минералами сельскохозяйственные почвы. Об этом пишет научное интернет-издание Anthropocene по итогам недавних исследований, проведенных в Великобритании. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Профессор Университета Шеффилда (Великобритания) Дэвид Дж. Бирлинг, являющийся также директором Центра по смягчению последствий изменения климата, совместно со своими коллегами опубликовал новое исследование, которое дополняет растущее количество доказательств способности минералов сокращать выбросы углерода, а также пополнять сельскохозяйственные почвы.

Фактически, горные породы являются одними из крупнейших поглотителей углерода на нашей планете. Это улавливание происходит посредством процесса, называемого химическим выветриванием, где атмосферный СО2 растворяется в каплях дождя, образуя угольную кислоту, которая вступает в реакцию с минералами горных пород и вызывает их разрушение. Во время этого процесса углерод фиксируется в отложениях в виде бикарбоната, что эффективно изолирует его от атмосферы, и продолжает циркулировать в земных и океанских системах в течение длительных периодов времени.

Естественное химическое выветривание происходит в течение очень долгого периода времени, вплоть до столетий. Но можно ускорить этот процесс, измельчая минералы горных пород и создав большую площадь поверхности, это станет способом быстрого улавливания большего количества CO2.

Британские исследователи смоделировали это решение применительно к фермам своей страны, учитывая такие элементы, как различные почв и особенности переменных погодных условий, и рассмотрели в качестве базового материала базальт – широко доступный побочный продукт горнодобывающей промышленности, способный к быстрому химическому выветриванию.

Потенциал рассеивания каменной пыли на полях для компенсации выбросов оказался огромен: это позволило бы удалять из атмосферы 30 миллионов тонн CO2 ежегодно, что составляет почти половину (45%) углеродных выбросов всей Великобритании. Исследователи рассчитали, что при достаточно частом применении каменной пыли количество улавливаемого CO2 может достичь кумулятивно 800 миллионов тонн к 2070 году.

Сокращение глобальных выбросов остается приоритетом для действий по борьбе с изменением климата, и многие теперь видят острую потребность в инновациях, которые непосредственно удаляют углекислый газ из земной атмосферы. Преимущество каменной пыли как метода удаления углерода заключается в том, что это низкотехнологичное решение, которое к тому же вполне готово к внедрению, утверждают исследователи.

Повышение роли каменной пыли в качестве решения для борьбы с изменением климата потребует поддержки со стороны фермеров, которую можно завоевать очевидными дополнительными преимуществами. Важнейшее из них – в том, что каменная пыль помогает сохранять в почве питательные вещества и минералы, а следовательно – может снизить потребность в удобрениях, резко сократив расходы.