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Украинское командование ранее заявляло о контрнаступлении и «сходящемся ударе» по союзным силам в районе «попаснянского выступа». Однако с переходом Светлодарска под контроль ВС РФ войска противника уже ничего не смогут сделать, сообщает «Военное обозрение».

Авторы пояснили, что после практически полного выравнивания фронта и исчезновения важной для Киева Светлодарской дуги его войска остаются лишь на пространстве от Новозвановки до самого Светлодарска. Однако это не хорошо организованные силы, а разрозненные подразделения, которые думают лишь об одном – как быстрее унести ноги с Донбасса и не попасть в окружение.

Именно поэтому у Киева нет даже теоретических шансов на нанесение «сходящегося удара», зато перед ВС РФ открываются практически неограниченные возможности для дальнейшего продвижения вперед.

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